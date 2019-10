Unbekannte beschmieren Gymnasium in Meinersen

Unbekannte haben mehrere Fensterscheiben des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen beschmiert. Wie die Polizei Gifhorn am Dienstag mitteilte, habe sich die Tag bereits in der Nacht vom 17. auf den 18. September ereignet. In grüner Farbe wurden die Buchstaben WOB und die Zahlen 4/5 auf die Scheiben gesprüht. Die Buchstaben-Zahlenkombination soll als TAG für den VfL Wolfsburg und sein Gründungsjahr stehen, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Polizei hat ferner festgestellt, dass eine weitere Fensterscheibe vermutlich mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen worden ist.

Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 in Verbindung zu setzen. red