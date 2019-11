Öde Sandwüste statt schönem Schulhof in Hillerse

Statt eines Pausenhofs mit Spiel- und Sitzgelegenheiten, haben die Grundschüler in Hillerse seit geraumer Zeit eine Sandwüste vor der Tür. Mit einem Appell an Politik und Verwaltung wollen Eltern und Kinder jetzt Bewegung in die Sache bringen. Zumal ein von Schule und Eltern erarbeitetes...