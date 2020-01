Jazz-Frühstück in Meinersen mit der San-Glaser-Band

Das Jazz-Frühstück im Kulturzentrum Meinersen wird wieder ein Genuss für Ohren, Augen und den Gaumen sein: Die Hamburger San-Glaser-Band verwöhnt mit einem Konzert der Extraklasse, und der SV MAP bereitet ein Frühstück zu – am Sonntag, 12. Januar. Einlass ist ab 10 Uhr, los geht es um 11 Uhr im Kulturzentrum Meinersen, wie der Kulturverein Meinersen mitteilt.

San Glaser ist als Ausnahmesängerin bekannt, als Star mit Charme und Verve, der jedes Publikum nach den ersten Takten bedingungslos folgt, heißt es in der Ankündigung. Im Repertoire: Jazz und Soul, dazwischen ein bisschen Pop und Folk – San Glaser verbindet alles mit kleinen, persönlichen Geschichten. Sie kombiniert selbst komponierte und getextete Songs mit Coverversionen von Künstlern wie Diana Ross und dem Culture Club. Das aktuelle Album der San- Glaser-Band wurde im legendären Grand-Hotel Heiligendamm aufgenommen. Doch nicht nur dieser Ort und die Sängerin sind besonders: Bassist Arnd Geise spielte schon mit vielen Jazz-Ikonen. Johannes Wennrich sorgt mit der Gitarre für fantasievolle Klangbilder und atemberaubende Soli. Leo Lazar ist ein gefragter Drummer und spielt bei Künstlern wie Kiddo Kat und dem Joel Havea Trio. In dieser außergewöhnlichen Kombination präsentieren die Künstler beim Jazz-Frühstück in Meinersen sowohl Songs aus eigener Feder als auch einige ihrer liebsten Jazz Klassiker.

Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Tageskasse 12 Euro. Vorverkaufsstellen: in Meinersen „La Pralina“, Schulstraße 2; in Leiferde „Manus Schreiben & Schenken“, Hauptstraße 1; in Hillerse in der Mühlenbäckerei Grete, Hauptstraße 31; in Gifhorn beim Kulturverein Gifhorn im Kavalierhaus und im Internet unter kulturverein-meinersen.de. red