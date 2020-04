Einbrecher in Ahnsen lassen ihre reiche Beute zurück

Einen Teil ihrer Beute zurücklassen mussten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Ahnsen, nachdem sie zuvor in den dortigen DRK-Kindergarten eingebrochen waren, meldete die Polizei am Freitag. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster waren die Einbrecher in das Gebäude am...