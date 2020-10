Plaudereien aus Mutti Merkels Tagebuch in Leiferde

Mit angeblich echten Tagebüchern politischer Personen soll man ja bekanntlich vorsichtig sein – nicht so im Kabarett. Zum Abschluss der Reihe „Heiße Kartoffeln“ zog Michael Frowin in seiner Rolle als „Kanzlerchauffeur“ das auf der Rückbank vergessene Corpus Delikti heraus und gab sozusagen Einblicke in „Angies Diary“. Die kaum abreißenden Lacher im Dorfgemeinschaftshaus zeigten: Klar, das sind Fake News, aber es könnte was dran sein, so sehr trifft das alles ins Schwarze.

Frowin schwelgte genüsslich in Corona-(Un)Wortschöpfungen wie Distanzschlange. Spuckschutzwand oder Öffnungsdiskussionsorgie. Die fiktive Merkel watscht alle ab, von Merz bis Spahn von Trump bis Gabriel und zieht ihr Fazit: „Krise, das kann ich, dann tanzen meine Werte Cha Cha Cha...“ Vielleicht, könnte der Zuschauer vermuten, heißt es 2021 sogar „Mach‘s noch einmal, Angie“. Dabei träumt sie doch eigentlich lieber von „Jenseits von Afrika“ in der Uckermark. Sehr schön sind auch Frowins hintersinnige Passagen zu Helikopter-Eltern, die einen Wald nur Indoor ertragen oder den alltäglichen Smoothie-Wahn. Verbunden wird das musikalisch flott und treffsicher. So gefällt gutes Kabarett immer! Für den Kulturverein Gifhorn als Hauptorganisator zog Elga Eberhardt Bilanz der „Heißen Kartoffeln“ unter Corona-Bedingungen: „Das Publikum und auch die Künstler waren unheimlich dankbar, dass wir es gewagt haben. Alle Plätze, die wir angeboten haben, waren ausgenutzt und die Ehrenamtlichen haben super unterstützt. Zum Glück sind auch die Sponsoren nicht abgesprungen. Nun heißt es nach vorn schauen.“