Nils Heuer tritt als Allgemeiner Verwaltungsvertreter Dienst an

Die Gemeinde Adenbüttel hat einen neuen Allgemeinen Verwaltungsvertreter: Nils Heuer (ULA) aus Rolfsbüttel. In der letzten Sitzungsrunde im Dezember 2017 hatte der Rat der Gemeinde Adenbüttel den jungen Ratsherrn auf Vorschlag von Bürgermeisterin Doris Pölig mehrheitlich in dieses Amt gewählt, nachdem er vorher nur Stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses war. Das teilt die Bürgermeisterin der Gemeinde Adenbüttel mit. Er übernimmt damit die Aufgaben von Stephan Skupin (SPD), der Ende Juni 2017 aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Bürgermeisters zurückgetreten war und als Verwaltungsvertretung lediglich von September bis Ende Dezember überbrückt hatte. Bürgermeisterin Doris Pölig nahm den Wechsel an der Verwaltungsspitze zum Anlass, die beiden Ratsherren Anfang Januar zur Schlüsselübergabe ins Bürgerhaus am Thiberg einzuladen und dem Neuen gleich einige Aufgaben zu übertragen. „Die erste davon hatte mein junger Verwaltungsvertreter schon am nächsten Morgen abschließend bearbeitet“, freut sie sich über die tatkräftige Unterstützung bei den vielfältigen Themen, die rund um Bushaltestellen, Neubaugebiete, Haushaltsplanung und Immobiliensanierung gerade anstehen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder