Bürgerabend zu Themen in den Ortschaften

Wedelheine Alle Bewohner von Wedesbüttel, Wedelheine und Martinsbüttel können am heutigen Freitag um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Bürgerabend teilnehmen. Mit der Bürgermeisterin und weiteren Ratsvertretern wird über die Jahre 2017 und 2018 und weitere diverse Themen in den Ortschaften gesprochen.