Dachstuhlbrand in Groß Schwülper verursacht 150 000 Euro Schaden

Großeinsatz am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr beim Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses in der Straße Im Born 5. Das im Haus lebende Ehepaar (71 und 78 Jahre alt) wurde mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung zur Beobachtung in die Braunschweiger Klinik gebracht. Dem Ehemann hatten die...