Der Konflikt um die Kosten schwelt weiter

Das Gezerre um die Kosten für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof in Wedelheine geht in die nächste Runde. Mit knapper Mehrheit sprach sich der Kulturausschuss für einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 3000 Euro für die mit 30 000 Euro veranschlagte Sanierung aus. Das ist deutlich...