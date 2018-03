Lift sorgt für hitzige Diskussionen

Bis zum Tagesordnungspunkt 7 verlief die Sitzung des Jugend- und Seniorenausschusses am Mittwochabend ohne weitere Vorkommnisse. Mit der Abstimmung über den Antrag eines Liftes zur Barrierefreiheit in der Krippe Zuckerrübchen geriet aber eine Debatte in Gang, die zwischenzeitlich am Inhalt...