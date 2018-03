Erst Bootsanleger, dann Jugendraum

Ein Wasserrohrbruch Mitte März war Schuld, dass der Gemeinderat am Montag in die Gaststätte Okerblick umzog. Aus der Wohnung im Obergeschoss sei das Wasser in beide Sitzungsräume, Büro der Kitaleitung, Bewegungs- und Personalraum geplätschert und habe einen Schaden von rund 10 000 Euro verursacht,...