Autoknacker in Groß Schwülper unterwegs

Autoknacker haben vermutlich in der Nacht zum Mittwoch in Groß Schwülper ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die bislang unbekannten Täter aus einem verschlossenen Seat, der vor einem Einfamilienhaus an der Braunschweiger Straße parkte, ein fest eingebautes Radio-Navigationssystem. Aufbruchspuren waren am PKW nicht zu erkennen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18.40 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr.

Vermutlich dieselben Täter demontierten ein Autoradio aus einem VW-Scirocco, der n der Straße Im Born abgestellt war. Auch hier gab es laut Polizei keinerlei Aufbruchspuren am Fahrzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 2000 Euro. Beide Autos waren mit dem sogenannten Keyless-Access-System (KESSY) ausgestattet, einem automatischen Schließ- und Startsystem, bei dem der Fahrzeugschlüssel lediglich in der Tasche mitgeführt werden muss. Offenbar gelang es den Tätern in beiden Fällen, den jeweiligen Code der entsprechenden Schließvorrichtung zu entschlüsseln.

Die Polizei bittet um Hinweise an Tel: (0 53 04) 9 12 30.