Wasserwerk Wedelheine vorübergehend abgestellt

Wedelheine Haushalte in den Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich müssen am Dienstag, 3. April, mit schwankendem Wasserdruck und Trübungen rechnen. Der Wasserverband Gifhorn kündigt für die Arbeitszeit zwischen 8 und 15 Uhr nachgeholte Sanierungsarbeiten am Wasserwerk Wedelheine an. Ursprünglich sollten...