Grassels Senioren erwarten Besuch

Grassel Das nächste Treffen des Seniorenkreises Grassel findet am Freitag, 6. April, von 14.30 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus statt. „Im Mittelpunkt des Treffens steht ein Vortrag des Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins Meine“, kündigt Erich Mielke an. „Harald Wenzel wird den Verein vorstellen...