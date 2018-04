Bockbierfest in Meine im beheizten Festzelt

Meine Das zweite Bockbierfest in Meine für Meine und den Papenteich steht bevor. Bei zünftiger Musik, Tanz, Spaß, Bier und leckeren bayerischen Köstlichkeiten sowie dem süffigen Mai-Bockbier vom Hofbrauhaus Wolters aus Braunschweig steigt das Fest am Sonnabend, 21. April, auf dem Festplatz in Meine im...