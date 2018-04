Vortrag über das Camp Lessien in Schwülper

Groß Schwülper Der Landfrauenverein Walle lädt am Montag, 16. April, zu einem Vortrag ein. Sandro Pietrantoni, Vorstand des Roten Kreuzes in Gifhorn, und Thomas Schweigler, Ex-Einrichtungsleiter des Camps in Lessien, werden über Gesetzgebung, Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Asylsuchenden sprechen....