Kinderbetreuung ist der Gemeinde lieb und teuer

Die Gemeinde steht trotz sehr hoher Investitionen weiterhin finanziell gut da. Der Etat für 2018 in Höhe von 9,9 Millionen Euro ist ausgeglichen und der Finanzhaushalt weist einen Überschuss von 680 000 Euro aus. Im Zahlenwerk, das der Rat am Dienstagabend einstimmig beschloss, sind Investitionen von 3,2 Millionen Euro verankert. Das meiste Geld fließt in die acht Kinderbetreuungseinrichtungen. Hier...