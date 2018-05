Schützenfest in Abbesbüttel

Abbesbüttel Der KKS Abbesbüttel lädt am Wochenende vom25. bis 27. Mai zum Schützenfest ein. Zum Auftakt am Freitag versammeln sich die Schützen um17 Uhr zum Umzug. Um 20.30 Uhr werden die neuen Könige proklamiert. Im Anschluss findet eine Party mit DJ Victor statt, schreibt der KKS in einer Einladung. ...