Dorfflohmarkt in Ohnhorst ist am 17. Juni

Ohnhorst Die Ohnhorster laden am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 15 Uhr zu einem Dorfflohmarkt ein. Die Verkaufsstände werden in dem kleinen 100-Seelen-Dorf bunt verteilt sein. Gewerbliche Verkäufer sind ausgeschlossen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung.