Kater Carlos sucht eine neue Bleibe

Ribbesbüttel. Derzeit ist die Katze im Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel untergebracht.

Kater Carlos sucht einen neuen Halter: Carlos kommt aus einem Animal-Hording-Haushalt und lebte mit elf weiteren Katzen in einer Wohnung. Fehlende Außenreize sowie geringer Kontakt zur Besitzerin führten zu einer schlecht ausgeprägten Sozialisierung auf Menschen, schreibt das Tierschutzzentrum Ribbesbüttel.

Der Umzug ins Tierheim verbunden mit dem Verlust von allem, was Carlos in seinem bisherigen Leben kennenlernte, hat ihn verunsichert. Bislang ergreift er die Flucht, wenn man ihm zu nahe kommt. Da die Katzen sehr aneinander hängen und viel zusammen kuscheln, möchte Carlos zusammen mit einem Familienmitglied in ein neues Zuhause ziehen.

Interessenten können sich im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel, Peiner Landstraße 12, unter

(0 53 74) 44 34

, melden. Dieses ist montags, dienstags und freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 10.30 bis 12.20 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet.