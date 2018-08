Junge Clowns, Jongleure und Akrobaten zeigen in Meine ihr Können

Viel Applaus gab es für die jungen Zirkuskünstler, die bei der großen Galavorstellung auf dem Festplatz in Meine ein zweistündiges Programm präsentierten. Im neunten Jahr gastierte der Circus California im Rahmen des Papenteicher Ferienprogrammes als Kooperationspartner der Jugendförderung in Meine, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Woche lang trainierten 75 Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren in Workshops. Da gab es Clowns, Trapezkünstler, Tellerdreher, Jongleure, Akrobaten, Feuerschlucker und Fakire, Seiltänzerinnen und Bauchtänzerinnen.

Am letzten Projekttag zeigten die Kinder den gespannten Eltern im voll besetzten Zirkuszelt, was sie in den Tagen gelernt hatten. Bunte, fantasievolle Kostüme, passende Musik und eine ausgefeilte Lichttechnik sorgten für echte Zirkusatmosphäre vor vollen Rängen mit staunenden und zu Recht stolzen Eltern und Großeltern. „Es war wieder mal eine großartige Woche mit großartigen, mutigen Kindern“, werden Jutta Koch-Nietzwitz und Thomas Freyer von der Papenteicher Jugendförderung zitiert. Sie ergänzen: „Wir bieten eine Woche lang eine Ganztagsbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern und gleichzeitig ein pädagogisch sehr wertvolles Projekt an.“

Dabei gehe es vor allem um Teamgeist, Konzentration und Regeln und es werde viel für das Selbstbewusstsein der Kinder getan. „Jedes Kind kann seinen Fähigkeiten entsprechend eine Rolle für sich finden und dann vor großem Publikum in der Manege auftreten. Und das alles in einem spielerischen Klima mit ganz viel Spaß“, so Koch-Nietzwitz weiter. Im nächsten Jahr feiert die Jugendförderung Zehnjähriges mit dem Circus California unter Leitung der Familie Frank in Meine.