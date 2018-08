Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einem Diebstahl in Lagesbüttel. Foto: Carsten Rehder / dpa

Diebe stehlen zwei neue Wohnmobile in Lagesbüttel

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwei neue Wohnmobile vom Firmengelände eines Reisemobilhändlers an der Harxbütteler Straße in Lagesbüttel gestohlen.

Laut Polizeibericht entfernten die Diebe ein komplettes Maschendrahtzaunfeld, um auf das Ausstellungsgelände zu gelangen. Durch die entstandene Lücke fuhren sie mit den zwei nicht zugelassenen Neufahrzeugen der Marke Bürstner, Typ BC6402, sowie der Marke Hymer, Typ Tramp SL 554, davon.

Die Tat ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Gesamtwert des Diebesgutes auf rund 140 000 Euro.