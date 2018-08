Polizei Meine sucht Fahrzeughalter nach Verkehrsunfall

Laut Bericht der Polizei Meine fuhr eine 61 Jahre alte Vordorferin mit ihrem blauen Audi auf der Waller Straße in Richtung Walle und touchierte dort den Spiegel eines Fahrzeugs. Foto: Carsten Rehder / dpa

Lagesbüttel. Eine 61 Jahre alte Vordorferin touchierte mit ihrem blauen Audi auf der Waller Straße in Lagesbüttel den Seitenspiegel eines Autos.

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Montagnachmittag in der Waller Straße in Lagesbüttel ereignet hat, sucht die Polizei den Halter eines beschädigten PKW.

Laut Bericht der Polizei Meine fuhr eine 61 Jahre alte Vordorferin gegen 16.15 Uhr mit ihrem blauen Audi auf der Waller Straße in Richtung Walle. Nur wenige Meter hinter der Einmündung zur Harxbütteler Straße touchierte die Fahrerin seitlich den Spiegel eines rechts am Fahrbahnrand geparkten, vermutlich dunkelblauen Wagens. Die 61-Jährige fuhr zunächst weiter, informierte aber später die Polizei.

Diese sucht nun den Halter des Autos und bittet diesen oder Zeugen, sich unter

(0 53 04) 9 12 30

zu melden.