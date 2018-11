Auto und Garage fangen Feuer

Lagesbüttel. Der Ruf, dass es in seiner Garage brenne , erwischte einen Lagesbütteler, der ein Eigenheim an der Waller Straße bewohnt, am Mittwoch am Frühstückstisch. „Ein Fremder klingelte an unserer Haustür, da kam der Qualm schon aus der Garage.“ Darin stand der gerade erst ein Jahr alte Geländewagen Toyota...