Wedesbütteler bereiten 1000-Jahr-Feier vor

König Heinrich II war es, der den Papenteich-Ort Wedesbüttel vor 998 Jahren erstmals in einer Urkunde erwähnte. Und das heißt: Die rund 550 Einwohner haben in zwei Jahren, also 2022, ordentlich was zu Feiern, nämlich eine 1000-Jahr-Feier. Für die Vorbereitungen hat sich bereits eine Projektgruppe gebildet. Die Bürger sind bei zwei Veranstaltungen eingeladen, mitzureden. „Die Gruppe hat sich auf Anregung von Otto-Schaper Rinkel...