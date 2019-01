Neuer Literaturkreis in Meine trifft sich erstmalig im April

Meine. Anke Brandes hat in Meine einen Literaturkreis gegründet. Am Donnerstag konnten sich Interessierte informieren – Start ist der 10. April.

Mehr als zehn Jahre lang war Anke Brandes Teilnehmerin an einem Wolfenbütteler Literaturkreis. Einer Versammlung, in der Leseliebhaber wie sie regelmäßig über ein bestimmtes Buch diskutieren, das zuvor durch einen der Teilnehmer vorgeschlagen wurde. Brandes gefiel dies so gut, dass sie einen solchen Kreis nun auch in Meine anbieten möchte, nahe ihres Wohnortes Vordorf. Kurzerhand schlug sie deshalb ihren Plan dem Diakonieausschuss der St. Stephanie-Gemeinde vor, dem sie selbst angehört, dann ging es schnell: Am Donnerstagabend trafen sich zum ersten Mal einige Interessierte im Gemeindehaus an der Hauptstraße, um sich zu informieren.

Künftig soll der Kreis alle vier Wochen stattfinden. Startbeginn ist Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr in der Teestube, Abbesbütteler Straße 2. Eingeladen sei jedermann. Erstes Buch, das besprochen werden soll, ist der Roman „Café Mandelplatz“, von Christina Brudereck. Interessierte, die an dem Literaturkreis teilnehmen wollen, sollten das Werk bis zum ersten Treffen gelesen haben.

„Wir wollen kontrovers diskutieren“, blickt Brandes voraus. Davor und vor weiteren Buchvorschlägen solle sich niemand scheuen: „Am besten ist immer ein Buch, das alle anderen doof finden“, sagt sie. Das mache den Austausch zwischen den Teilnehmern interessanter. Um welches Genre es sich handelt, sei dabei egal. Besprochen werden könne alles, von der Biografie über historische Bücher bis hin zum Fantasie-Roman. „Spannend wären auch Bücher, die den Islam oder das Judentum behandeln“, sagt Brandes, die im Landeskirchenamt in Wolfenbüttel arbeitet. Die Gesprächsleitung habe im Literaturkreis immer die Person, die das zu besprechende Buch vorgestellt hat.

Eine Zeitobergrenze für die Treffen wolle Brandes bewusst nicht festlegen. „Eine richtige Besprechung kann etwas dauern. Es kann schon passieren, das man dabei vom Hundertstel ins Tausendstel kommt“, so die Kreisgründerin.