Grünes Licht für Zufahrt und Neubauten an B4 in Rötgesbüttel

Mit durchweg einstimmigen Entscheidungen zur örtlichen Bauleitplanung ebnete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für mehrere Bauvorhaben. So ermöglicht die Änderung des Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch den Abriss eines Hauses an der B4 und den anschließenden Neubau von fünf...