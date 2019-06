Als die Feuerwehr eintraf, stand die Feldscheune in Wedesbüttel bereits vollständig in Flammen.

Wedelheine/Wedesbüttel. Während die Wehrleute mit den Flammen eines brennenden Schuppens in Wedelheine kämpfen, fängt eine Scheune in Wedesbüttel Feuer.

Schuppen und Scheune in Flammen: Zwei Brände in Papenteich

Gleich zwei Brandeinsätze mussten die Feuerwehren der Samtgemeinde Papenteich in der Nacht zu Donnerstag bewältigen – erst in Wedelheine, dann in Wedesbüttel. Zuerst lief gegen 23.45 Uhr die Meldung „Gebäudebrand in der Hauptstraße in Wedelheine“ ein. Als die Wehrleute eintrafen, stand ein Schuppen bereits im vollständig in Flammen. Da das Haus direkt an der Hauptstraße stand, war der Zugang schwierig.

Ausgebrannt: der Schuppen war nicht mehr zu retten

Die Rauchentwicklung war enorm. Die Löschzüge zwei und drei, sowie der Löschzug Gifhorn mit der Drehleiter wurden umgehend alarmiert. Wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung der Bewohner des Wohnhauses kamen zwei Rettungswagen und der Notarzt hinzu. Die Feuerwehr hatte den Brand des Schuppens schnell im Griff. Das wenige Meter entfernt Wohnhaus konnte rechtzeitig geschützt werden. Der Schuppen aber konnte nicht mehr gerettet werden: Totalschaden.

Es waren rund 180 Feuerwehrleute am Einsatzort und in Bereitschaft, der Löschzug Gifhorn mit der Drehleiter kam nicht mehr zum Einsatz.

Zweiter Einsatz in Wedelheine

Während die Löscharbeiten in Wedelheine andauerten, kam gegen Mitternacht die Einsatzmeldung „Feldscheune im Ortsteil Wedesbüttel brennt“. Die in Bereitschaft stehenden Feuerwehren machten sich auf zum Brandort. Die Feldscheune brannte beim Eintreffen bereits vollständig. Ob in der Feldscheune landwirtschaftliche Geräte zu schaden gekommen sind ist nicht bekannt.

Die Höhe des Gesamtschadens ist ebenfalls unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang – in Form einer Brandstiftung – nicht aus.