Meiner Mitte gehört wieder den Meinern

Mehr als zwei Jahrzehnte war ein Großteil der Gewerbeflächen der „Meiner Mitte“, also der Bebauung auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik, in der Hand von Berliner Unternehmen – erst der Bankgesellschaft Berlin, dann der Immobiliengesellschaft Berlinovo, die dem Land Berlin gehört. Bis vor wenigen Tagen. „Ich habe es gekauft“, sagt Stephan Große. Und somit ist das Zentrum des Papenteich-Ortes wohl wieder größtenteils in der Hand...