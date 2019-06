Meiner Jubiläumsschilder sehen wieder aus wie neu

Wie doch die Zeit vergeht! Gerade mal 13 Jahre ist es her, dass die Gemeinde fünf hölzerne Schilder an den Ortseingängen von Meine hat aufstellen lassen – als Hinweis auf die große 1000-Jahr-Feier von 2007. Nun waren die bunten Tafeln mit Mühlenemblem selbst arg in die Jahre gekommen. Der...