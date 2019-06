Vom Vordorfer Buswartehäuschen zur Boulebahn-Butze in Rethen

Nach dem Motto „Aus alt mach neu“ hat sich die rührige Boule-Truppe um Peter Nowak und Horst Piksa dem ausgedienten Buswartehäuschen vom Sportplatz in Vordorf angenommen und einen Unterstand für die Boulebahn am Gemeindezentrum in Rethen daraus gemacht. „So haben wir mehrere Fliegen mit einer...