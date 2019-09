OBS Papenteich wird gleich doppelt ausgezeichnet

Umweltschulen gibt es 95 in ganze Niedersachsen, internationale Eco-Schools allerdings lediglich 25. Jetzt gehört auch die Oberschule (OBS) Papenteich in Groß Schwülper dazu. Darüber hinaus wird dort das bewährte Erasmus-Projekt der Europäischen Union auf eine neue, höhere Stufe gestellt. In der...