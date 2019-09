Meine: Radweg entlang der K 64 ist erneuert

Eberhard Stolzenburg (von links), Fraktionsvorsitzender der WGM in Meine, Ines Kielhorn, Samtgemeindebürgermeisterin Papenteich, Landrat Dr. Andreas Ebel und Heiko Höwer vom Kreisstraßenwesen eröffneten den sanierten Radweg an der K 64.

Zwischen Ohnhorst und Meine radeln Fahrradfahrer an der K 64 ab sofort wieder auf einem sanierten Radweg. Landrat Dr. Andreas Ebel gab die frisch asphaltierte Strecke zusammen mit Ines Kielhorn, Samtgemeindebürgermeisterin Papenteich, Eberhard Stolzenburg, Fraktionsvorsitzender der WGM in Meine, und Heiko Höwer vom Kreisstraßenwesen frei. Ebel äußerte: „Mit der Sanierung dieses Radweges ist eine wichtige Radwegeverbindung in der Samtgemeinde Papenteich erneuert. Der Landkreis arbeitet weiterhin konsequent an der Sanierung und dem Neubau unseres Radwegenetzes.“ 700 Meter lang und zwei Meter breit ist der Radweg von Ohnhorst in Richtung Meine, wie der Landkreis Gifhorn mitteilt. Auf dieser Strecke galt es, eine acht Zentimeter starke Asphaltschicht und eine zwei Zentimeter starke Asphaltdeckschicht aufzubringen. 80.000 Euro kostete die Baumaßnahme, die der Landkreis Gifhorn durchführte. Zusätzlich wurde die Route um ein etwa 26 Meter langes Teilstück erweitert, das durch die Ortschaft Ohnhorst verläuft. Die Kosten dafür trägt die Gemeinde Meine. red