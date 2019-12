Samtgemeinde baut neues Gerätehaus für Grasseler Feuerwehr

Ein solider und ausgeglichener Haushalt, grünes Licht für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Grassel, Investitionen von rund 600.000 Euro in die Schulen – eigentlich hätte sich der Rat der Samtgemeinde Papenteich froh gestimmt und friedvoll in die Weihnachtspause verabschieden können. Bei 32 Ratsmitgliedern und Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn war das am Donnerstagabend auch der Fall. Nur einer löckte wider den Stachel:...