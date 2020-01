Nach Kontrolle: Vier Verfahren gegen Fahrer

Die Polizei hat in Vordorf einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis geschnappt.

Vordorf. Bei der Kontrolle räumte der 29-jährige Fahrer ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und am Vortag Marihuana konsumiert hatte.

Einen Volltreffer hat die Polizei am Samstag gegen 3.05 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Vordorf gelandet. Den Beamten fiel dabei ein Wagen mit Überführungskennzeichen aus Braunschweig auf. Bei der Kontrolle räumte der 29-jährige Fahrer aus Vordorf ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und am Vortag Marihuana konsumiert hatte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug ohne gültige Pflichtversicherung geführt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde noch vor Ort sichergestellt, dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Dem Mann wurde im Klinikum Gifhorn eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.