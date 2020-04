Bunte Blütenpracht bei Vordorf fasziniert die Passanten

Das Eickenhofer Spargelreich und Argrarservice bauen jetzt auf Feldern auch Tulpen an. Erntehelfer sortieren falschfarbene Zwiebeln aus.

Vordorf. Die vielen Tulpen werden schon in den kommenden Tagen wieder abgemäht.

Die Ackerflächen zwischen den Papenteich-Orten Vordorf und Meine sorgen zurzeit für großes Aufsehen: Sie blühen in grellen Farben – Rot, Orange und Gelb. Viele Radfahrer und Fußgänger an der Landesstraße 321 bleiben stehen, machen Fotos – wann hat man das in unserer Region schon mal gesehen? Auf rund zehn Hektar haben das Eickenhofer Spargelreich und Argrarservice aus Eickhorst sechs verschiedene Sorten Tulpen angepflanzt.

Blick von der L 321 aus in Richtung Vordorf. Foto: Reiner Silberstein Erntehelfer sortieren derzeit noch falschfarbene Zwiebeln aus. Doch mit der Blumenpracht ist es ganz schnell schon wieder vorbei: „Dann werden alle Blüten abgemäht, nur das Blattwerk bleibt stehen“, sagt Paul Schofer vom Eickenhof. Denn für die Vase sind die hunderttausenden Tulpen nicht gedacht – zumindest bis auf einige für den Hofladen: „Wir vermehren hier die Zwiebeln“, sagt Malte Isermeyer von Argrarservice. Die würden dann in die Niederlande verkauft und bilden die Basis für die Schnittblumen des nächsten Jahres. Dort würden sie nur mit Wasser in Gewächshäusern großgezogen. Deshalb sei auch die baldige Mähaktion notwendig: damit die Pflanzen die ganze Kraft in die Zwiebeln stecken und nicht in die Blüten.