Radfahrer begeht Unfallflucht in Meine-Wedelheine

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Zusammenstoß von einem Radfahrer und einem Fußgänger am Mittellandkanal in Meine.

Meine. Ein unbekannter Radfahrer fuhr am Freitag nach Ostern einen 69-jährigen Fußgänger an und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am 17. April, dem Freitag nach Ostern, in Meine-Wedelheine. Dort fuhr gegen 16.05 Uhr ein unbekannter Radfahrer am Mittellandkanal einen 69-jährigen Fußgänger aus Wedesbüttel an und fuhr dann verbotenerweise in nordöstliche Richtung weg. Der Radfahrer ist etwa 60 Jahre alt, hat blonde Haare und ein breites Gesicht und trug einen roten Anorak mit grauen Streifen auf den Ärmeln.

Über die Verletzung des Fußgängers ist noch nichts bekannt. Auf der anderen Seite des Kanals sollen sich zwei unbekannte Zeugen befunden haben. Diese oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meine unter (05304) 91230 zu melden.