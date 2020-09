Passend zur Vermarktungsphase der Deutschen Glasfaser für den Papenteich sendete das ZDF vergangene Woche den Beitrag „Deutschland im Datenstau“ im Magazin „Zoom“, in dem Mitglieder der Bürgerinitiative i38533 aus der Gemeinde Vordorf zu Wort kommen. Die Interviews wurden am 3. Juni in Eickhorst gedreht. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie noch in der Mediathek des ZDF finden: www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-deutschland-im-datenstau-100.html.