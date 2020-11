Als Heinz Schirmer das Licht der Welt erblickte, wurde in Genf der Völkerbund gegründet, in den USA der Alkohol verboten und in Konstanz erschien erstmals Sportzeitschrift „Der Kicker“. Der gebürtige Braunschweiger hat am Mittwoch in der Seniorenresidenz Meine seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Der gelernte Fräser verbrachte den Großteil seines Lebens in seiner Geburtsstadt und lebte zeitweise auch in Didderse. Gemeinsam mit seiner mittlerweile verstorbenen Ehefrau zog er 2010 in die Seniorenresidenz, die ihn sein Zuhause bestens ersetzt. „Wenn hier zu normalen Zeiten musiziert oder gesungen wurde, war er immer dabei und hat dirigiert“, beschrieb Heimleiterin Angelika Capellmann die gesellige Seite des ältesten Bewohners. Auch wenn die Käsesahnetorte, die Capellmann dem Senior kredenzte so üppig bemessen war, dass alle 87 Mitbewohner ein Stückchen probieren konnten: Ein Fest, wie Schirmer es gern gefeiert hätte, war in Corona-Zeiten nicht möglich. Auch als Hundertjähriger hat man noch Geburtstagswünsche. Etwa seine Lieblingsschokolade, wegen der der Jubilar seinen Gabentisch nicht aus den Augen ließ. Der Trubel um seine Person war dem Meiner nicht ganz geheuer. Bei der Frage nach seinem Rezept für ein so hohes Alter wurde er leutselig, griff unter seinen Pullover und holte eine gestopfte Tabakpfeife hervor. „Mit guter Verpflegung und täglich einem Pfeifchen auf der Terrasse schafft man das“, sagte er augenzwinkernd. Auch Meines Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann war gekommen, um dem Hundertjährigen zu gratulieren. Neben einem Präsentkorb von der Gemeinde überreichte sie stellvertretend auch Urkunden vom Ministerpräsidenten und Landrat.