Bürgerbegegnungsstätte in Didderse: Bauarbeiten voll im Plan

Zunächst einmal war Probesitzen für die Mitglieder des Bauausschusses angesagt. Um eine Auswahl für die Bestuhlung der neuen Bürgerbegegnungsstätte treffen können, hatte die Gemeinde einen Vertreter der Braunschweiger Einrichtungsfirma Pro Office mit einem Mustersortiment in die Sporthalle eingeladen. Ausgiebig testeten die Politiker unterschiedliche Stuhl-Modelle und Tisch-Varianten, wollten sich aber abschließend nicht festlegen, zumal noch über den Kostenrahmen diskutiert werden soll.

Der Rohbau des Dorfgemeinschaftshauses macht große Fortschritte

Der Rohbau des Dorfgemeinschaftshauses, für das bereits Anfang Oktober Richtfest gefeiert wurde, mache derweil große Fortschritte, so Ausschussvorsitzender Bernard Valeton. „Die Dachdeckerarbeiten haben begonnen, die Fenster sind auch schon bestellt“, berichtete er. Bislang laufe alles planmäßig, sodass der Bau zeitig winterfest gemacht werden könnte, um dann bereits mit der Innenausstattung starten zu können, so Valeton. Dazu gehöre auch der Einbau einer Küchen- und Thekeneinrichtung und ein Akustikkonzept samt Medienausrüstung. Bei letzterer müsse man zunächst abwarten, wie sich einsetzbare Steuereinnahmen entwickelten, um Gerätschaften zielgerecht anzuschaffen, sagte der Vorsitzende. „Da geht es genau wie bei der Gestaltung des Außengeländes um mögliche Fördergelder“, erklärte Valeton.

Glasfasernetzausbau in Didderse: Tiefbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen

Um zu planen, wie etwa ein barrierefreier Zugang zum Gemeindebüro, Behindertenparkplätze oder Bepflanzungen aussehen sollen, stellte der Ausschuss wie auch für die Innenräume jeweils Arbeitsgruppen zusammen. Zum Stand in Sachen Glasfasernetzausbau in Didderse berichtete Valeton: „Die Tiefbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen“. Trotz leichter Verzögerungen bei der Oker-Unterunterquerung sollte das Ziel aller Hausanschlüsse bis Jahresfrist erreichbar sein, prognostizierte Valeton. Weit gediehen sei auch der Ausbau der Bushaltestellen, deren Wartehäuschen noch in dieser Woche installiert werden sollen.