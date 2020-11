Gemeinde Schwülper lässt Verkehrskonzept erarbeiten

Ein Arbeitspapier des Braunschweiger Unternehmens WVI soll als Grundlage für ein Verkehrskonzept der Gemeinde Schwülper dienen. Dies hat der Umwelt- und Planungsausschuss während seiner Sitzung am Montagabend in der Okerhalle einstimmig empfohlen. Mehr Einwohner, mehr Verkehr – aber ist das Straßen- und insbesondere das Fußgänger- und Radfahrernetz auch dafür ausgelegt? Das soll eine detaillierte Analyse der Verkehrsexperten ergeben.

Die Möglichkeit weiterer Kreisverkehre an Kreuzungen soll geprüft werden

Die Antwort liegt auf der Hand und so heißt es auch im Arbeitspapier bereits: „Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur ist dabei nicht oder nur bedingt den wachsenden Anforderungen angepasst worden. Besonders für schutzbedürftige Personengruppen wie Kinder und ältere Menschen fehlt ein sicheres zusammenhängendes Rad- und Fußwegenetz.“ Auch soll geprüft werden, ob in Groß Schwülper zwei weitere Kreisverkehre an den Kreuzungen Hauptstraße/Schloßstraße und Hauptstraße/Braunschweiger Straße Sinn ergeben.

Die Bauarbeiten in der Schulstraße dauern an

Wie aktuell das Thema ist, zeigte sich mehrfach während der Sitzung. Beispielsweise als Bürgermeister Uwe-Peter Lestin von der gewünschten, aber vom Landkreis abgelehnten Bedarfsampel in der Schulstraße berichtete. „Wir werden es weiter versuchen“, kündigte Lestin an. Oder auch als es um eine Bedarfsampel zwischen den Einkaufsmärkten an der Hauptstraße ging.

Keine guten Nachrichten hatte Lestin zum Thema Bauarbeiten Schulstraße. Der Wasserverband habe sich kurzfristig entschieden, das Leitungsnetz zu erneuern. Das führe zu Verzögerungen. Dafür gehe es beim Bauvorhaben Dösse außerordentlich schnell voran, so der Bürgermeister.

Bepflanzung am Wiesengrund in Walle: Es soll einen Ortstermin geben

Von ziemlichem Wildwuchs berichtete der Bürgermeister im Zusammenhang mit der Bepflanzung am Wiesengrund in Walle. Der Ausschuss verständigte sich auf einen Ortstermin, um sich einen Eindruck zu verschaffen und das weitere Vorgehen zu beraten.

Das Thema Baumschutzsatzung und Zuschüsse für Baumpflegemaßnahmen wurde von der Tagesordnung genommen, um darüber zunächst noch in den Fraktionen zu beraten.