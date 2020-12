Zwei Standorte müssten noch entsprechend umgebaut werden, dann wären sämtliche der insgesamt 16 Bushaltestellen in der Gemeinde Adenbüttel barrierefrei für den Ein- und Ausstieg der Fahrgäste ausgestattet.

So wie der Haltepunkt am Sportplatz fehlt auch der an der Grundschule noch auf der Liste. Um letzteren ging es im Umwelt- und Planungsausschuss der Samtgemeinde Papenteich, dem ein Antrag der Adenbüttels auf finanzielle Unterstützung vorlag. Darin wird die Samtgemeinde ersucht, Kosten zu übernehmen, die in der Gesamtfinanzierung des rund 50 000 Euro teuren Umbaus noch offen sind. Das Gros ist durch Fördertöpfe von Land und Regionalverband gedeckt, für die sich die Gemeinde erfolgreich beworben hat. Nach Abzug aller möglicher Fördersummen bleibt für Adenbüttel ein Anteil von rund 14 000 Euro, deren Hälfte die Samtgemeinde zahlen soll, was etwa 7000 Euro entspricht.

„Das Grundstück, auf dem sich die Haltestelle befindet, gehört der Samtgemeinde. Nach meinem Rechtsempfinden muss sie sich daher an den Kosten beteiligen“, begründete Pölig ihren Antrag während der Sitzung.

Dagegen regte sich Widerstand bei den Ausschussmitgliedern. Es habe noch nie Zuwendungen für Gemeinden für ihre Haltestellen seitens der Samtgemeinde gegeben, argumentierte Ingrid Richter (CDU). Ein ähnlicher Antrag Rötgesbüttels sei bereits 2019 abgelehnt worden. Ausnahmen habe es für „übergeordnete“ Standorte wie etwa das Meiner Gymnasium und die Oberschule Schwülper nur gegeben, weil dort vor allem Schüler mehrerer Gemeinden befördert würden, so Richter.

Um den Umbau auf Samtgemeinde-Grund überhaupt zuzulassen, sollte ein Beschluss gefasst werden, dies durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu ermöglichen, jedoch ohne Finanzierung.

Bevor dem mehrheitlich vom Ausschuss zugestimmt wurde, ergriff Didderses Bürgermeister Randolf Moos (SPD) das Wort: „Unsere Gemeinde übernimmt die Kosten, da die Haltestelle vor allem von Schülern aus unserem Ort genutzt wird“. Was Richter als „schicke, interkommunale Zusammenarbeit“ bezeichnete.