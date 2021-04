A2 bei Schwülper: LKW ist zu 100 Prozent überladen

Die Polizei hat bereits am vergangenen Sonntag einen LKW auf der A2 bei Schwülper aus dem Verkehr gezogen, der zu 100 Prozent überladen war. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Fahrer hatte zuvor auf seinem Handy getippt

Vorausgegangen war an dem Sonntag gegen 21.35 Uhr eine Kontrolle aufgrund einer anderen Ordnungswidrigkeit. Der Fahrer, der mit seinem Laster in Richtung Hannover unterwegs war, hatte während der Fahrt auf seinem Handy getippt. Deshalb begleiteten ihn die Polizisten zu einer Kontrolle auf den Rasthof in Schwülper.

Verfahren gegen den Fahrer

Dort kam der Verdacht auf, dass der LKW stark überladen sein könnte. Nach einer Kontrolle auf einer Waage stand fest, der Lkw, der nur 3500 Kilo wiegen durfte, war 7000 Kilo schwer. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Diese ist erst dann wieder möglich, wenn der LKW nur noch die erlaubten 3500 Kilo wiegt. Gegen den Fahrer wurden zwei Verfahren eingeleitet.

red