Schwülper zieht Bräute an

Es ist schon mutig, in diesen unsicheren Corona-Zeiten ein Geschäft aufzumachen. Doch Anna Barth ist sehr zuversichtlich, in Schwülper ihr neues berufliches Glück gefunden zu haben, das ganz eng mit dem Glück anderer Menschen verbandelt ist: Die 46-Jährige hat Anfang Juli ein Brautmodengeschäft eröffnet.

Raus aus der Zulieferindustrie

Aufgrund der Pandemie wurden sie Zahl der Hochzeiten weniger und sie wurden zumeist in kleinem Rahmen gefeiert. „Doch ich setzte nicht zuletzt aufgrund der Impfungen auf eine positive Entwicklung“, sagt Anna Barth. Die hat sie auch ihrem Berufsleben gegeben und nach 18 Jahren als Projektplanerin in der Automobil-Zuliefererindustrie nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: „Ich brauchte eine Veränderung und will unbedingt was positives tun und mit glücklichen Menschen reden. Ich liebe Kleider und Brautmode ganz besonders, habe früher auch schon Hochzeiten organisiert, aber davon kann man hier nicht leben.“

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einzelstücke vom Designer

Sie selber lebt in Jelpke und fand für ihr Geschäft mit dem Namen „Das Einzigartig“ in Schwülper beste Bedingungen vor: „Meine fand ich auch ganz attraktiv. Im Neubau in Schwülper habe ich aber alles, was ich brauche, wie ausreichende Parkplätze sowie Braunschweig und die Autobahn vor der Tür. Denn häufig fahren die Menschen bis zu 200 Kilometer weit, um ein Brautkleid zu finden.“ Von denen hat sie rund 120 Stück parat, alles Einzelstücke vom Designer. Farblich aktuell sind Mokka, Elfenbein oder Zartrosa (Blush). Ein weißes Kleid suchen die Kundinnen im Geschäft vergebens.

Die Hochzeitssaison startet im September. Bis dahin will Anna Barth entspannt durchstarten und für jede Braut eine einzigartiges Kleid finden und mit einzigartigem Service aufwarten. „Daher auch der Name meines Geschäftes“, erklärt die dreifache Mutter, die selber noch nie verheiratet war.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de