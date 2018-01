Der Harz wartet auf Neuschnee

Die Harzer Wintersportgebiete warten auf Neuschnee. Nur noch am Wurmberg und am Sonnenberg gibt es aktuell gute Wintersportbedingungen. Foto: Torsten Spinti

Braunlage Nur noch am Wurmberg bei Braunlage und am Sonnenberg nahe Sankt Andreasberg gibt es aktuell gute Wintersportbedingungen.

Die Harzer Wintersportgebiete warten angesichts des anhaltenden Schmuddelwetters auf fallende Temperaturen und Neuschnee. „Ski-Alpin-Fans finden derzeit nur noch am Wurmberg bei Braunlage und am Sonnenberg nahe Sankt Andreasberg gute Wintersportbedingungen vor“, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes (HTV) am Freitag.

Auf dem Wurmberg wurden am Morgen 40 Zentimeter und auf dem Sonnenberg 25 Zentimeter Schnee gemessen. Die anderen Skigebiete sind derzeit ebenso geschlossen wie nahezu alle Langlaufloipen und Rodelbahnen. Für Mitte nächster Woche sei aber wieder mit Neuschnee zu rechnen, sagte die HTV-Sprecherin. Möglicherweise könnten weitere Wintersporteinrichtungen dann zum übernächsten Wochenende wieder geöffnet werden.

Dass momentan auf dem mit 1141 Metern höchsten Berg des Harzes gut 130 Zentimeter Schnee liegen, hilft Wintersportfreunden nichts: Auf dem Brocken ist Skifahren nicht erlaubt. dpa