Enrico Schulz putzt am Freitag im Miniaturenpark „Kleiner Harz“ in Wernigerode das Dach der Burg Falkenstein. Die maßstabsgetreue Nachbildung des historischen Baus gehört zur neuen Attraktion in der Tourismusregion Harz. Foto: Jens Wolf/dpa

Miniaturenpark „Kleiner Harz“ in Wernigerode startet in Saison

Der „Kleine Harz“ am Bürgerpark in Wernigerode startet am Samstag in die neue Saison. Besucher können hier rund 60 Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1:25 besichtigen – vom Brocken bis zum Schloss Wernigerode, dessen Original in der Ferne ebenfalls zu sehen ist.

Neu gestaltet werden aktuell die Ilsefälle mit echtem, bewegtem Wasser, das sich über das Gelände zieht. Laut einer Sprecherin laufen die Arbeiten noch, weil das winterliche Wetter zu Verzögerungen geführt hat. Wieder begehbar gemacht wurde den Angaben zufolge ein Weidenlabyrinth. Miniaturenpark und Bürgerpark haben der Sprecherin zufolge im vergangenen Jahr mehr als 100 000 Besucher gehabt. dpa