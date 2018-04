Goslar Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (58) soll die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Goslar erhalten. Eine Entscheidung darüber will der Stadtrat am 8. Mai treffen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Beschlussvorlage der Stadtverwaltung hervorgeht. Der SPD-Politiker, der 1959 in Goslar am Harz geboren wurde und bis heute mit seiner Familie dort lebt, habe seine Heimatstadt in allen seinen Ämtern nie aus den Augen verloren, hieß es zur Begründung.

