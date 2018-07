Stromausfall legt Goslarer Altstadt lahm

In Goslar ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Foto: Symbol/Martin Schutt/dpa

Goslar In Goslar ist am Donnerstagabend eine Stromstation explodiert. Daher fiel der Strom in einigen Teilen der Altstadt aus.

In Teilen von Goslar ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Harz-Energie informierte am Störungstelefon über einen größeren Stromausfall, berichtete die Goslarsche Zeitung.

Mitarbeiter seien unterwegs, um die Störung zu beheben. Grund für den großflächigen Stromausfall sei laut eines Mitarbeiters ein Mittelspannungskabel in der Stromstation an der Tilsiter Straße, das explodiert sei. „Die Harz-Energie habe den Strom so umgeleitet, dass die Versorgung überall wieder garantiert sei“, so die Goslarsche Zeitung.

Der Schaden soll am Freitag repariert werden. Wie viele Haushalte betroffen waren, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. jup