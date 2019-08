Trockenheit schädigt Bäume massiv – Sperrungen im Harz möglich

Die langanhaltende Trockenheit hat im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt so viele Bäume massiv geschädigt, dass es zu Sperrungen in Waldgebieten kommen kann. In den Kronen der betroffenen Bäume befänden sich zahlreiche trockene Äste, die abbrechen und herunterstürzen könnten, teilte der Landkreis am Freitag mit.

Besucher sollten Waldwege nicht verlassen

Betroffen seien Harz, Harzvorland, Fallstein, Huy und Hakel. „Auch wenn Wälder grundsätzlich betreten werden dürfen, kann es wegen der derzeitigen Situation zur zeitweiligen Sperrung von einzelnen Waldflächen und auch Waldwegen kommen.“ Besuchern werde bis auf weiteres dringend davon abgeraten, die Waldwege zu verlassen. dpa