32-Jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Harz

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am 23. August nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 27 zwischen Braunlage und Elend tödlich verunglückt. Der Mann aus Skive in Norddänemark verstarb noch an der Unfallstelle, die sich direkt an der Landesgrenze befand, so die Beamten weiter. Er war gegen 11.10 Uhr in einen Kia gefahren, der bei dem Unfall nach Angaben der Beamten schwer beschädigt worden ist. Die Insassen des Autos seien dabei leicht verletzt worden.

Der 32-Jährige war mit einer Gruppe von vier Motorradfahrern von Braunlage in Richtung Elend unterwegs. Auf dem langen geraden Stück in der Nähe der Landesgrenze beschloss die Gruppe, die vier Autos zu überholen, die vor ihnen unterwegs war. Der Mann aus Skive gab Gas und übersah dabei nach Polizeiangaben offenkundig, dass der erste der vier Wagen vor den Motorradfahrern den linken Blinker gesetzt hatte, weil er nach links auf den Parkplatz fahren wollte, an dem das Grenzdenkmal steht.

Der Autofahrer fuhr mit seinem Kia los, und wenig später krachte das Motorrad in die Tür des Wagens. Der Motorradfahrer wurde weggeschleudert und tödlich verletzt. Die 54-jährige Frau und der 59-jährige Mann in dem Auto sind bei dem Aufprall nach Polizeiangaben leicht verletzt worden. Sie kommen beide aus Neubrandenburg und verbringen derzeit ihren Urlaub im Harz.

Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Toten und der Behandlung der Verletzten war die Bundesstraße 27 zwischen Braunlage und Elend mehr als drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr ist dabei von den Einsatzkräften weiträumig über die Bundesstraßen 4 und 242 über Tanne und Königshütte abgeleitet worden, weil die Wiethfelder Straße derzeit wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt ist. Dabei kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.